واشنطن تطالب إيران بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في البلاد

واشنطن - (أ ش أ):

طالب البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إيران بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في البلاد، مشيرا إلى وجود تقارير حول تعذيب وقتل المتظاهرين في المعتقلات الإيرانية.

وأكد البيت الأبيض -وفقا لقناة (الحرة ) الأمريكية - أن واشنطن ستحاسب قادة إيران ولن تبقى صامتة بينما تنتهك طهران حقوق مواطنيها.

كان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، قد صرح الأسبوع الماضي، بإن البيت الابيض يعتزم فرض عقوبات جديدة على عناصر في النظام الإيراني أو مؤيدين له، متورطين في قمع التظاهرات الاحتجاجية في إيران.​