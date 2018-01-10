"إرهابي" يسلم نفسه للجيش جنوبي الجزائر

الجزائر - (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بأن إرهابيا سلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية تمنراست الواقعة أقصى جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة- في موقعها الرسمي على الإنترنت- أن الأمر يتعلق بالمسمى أ. عبدالله المكنى "عبد الرحمن"، الذي ضبط بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وخزنتي ذخيرة مملوءتين.

وتعتبر هذه العملية الثالثة من نوعها بنفس المنطقة منذ بداية يناير الحالي.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية إن "هذه النتائج الميدانية تأتي لتؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش المرابطة على الشريط الحدودي للبلاد للتصدي لكل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني".