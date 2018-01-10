ترامب قد يعلق عقوبات اقتصادية ضد إيران بموجب الاتفاق النووي

واشنطن – (أ ش أ)

قال مسئولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يمدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نهاية الأسبوع الجاري، تعليق عقوبات اقتصادية ضد إيران، وذلك بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع دول كبرى عام 2015.

وأضاف المسئولون في إدارة ترامب- وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية- أن ترامب قد يعلن كذلك فرض عقوبات جديدة ضد شركات وأفراد إيرانيين، مشيرين إلى أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

وذكر مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية،إن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، ووزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، سيناقشان الأمر مع ترامب قبل إعلان القرار يوم الجمعة المقبل.

وكان تيلرسون قد قال، الأسبوع الماضي، إنه يعمل مع الكونجرس على تعديل التشريع الأمريكي لمراجعة الاتفاق النووي مع إيران استجابة لاعتراضات الرئيس ترامب عليها .

وبموجب التشريع الأمريكي يمكن تعليق العقوبات ضد إيران لمدة 120 يومًا،ما يجبر الحكومة الأمريكية على مراجعة الأمر كل أربعة أشهر.​