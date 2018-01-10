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ضبط سفينة تحمل مواد لصنع متفجرات متجهة إلى ليبيا من اليونان

10:35 م الأربعاء 10 يناير 2018
ضبط سفينة تحمل مواد لصنع متفجرات متجهة إلى ليبيا من اليونان

خفر السواحل اليوناني

طرابلس - (د ب أ)

قال خفر السواحل اليوناني، اليوم الأربعاء، إن السلطات ضبطت سفينة على متنها مواد تستخدم لصنع متفجرات كانت متجهة إلى ليبيا.

وأضاف خفر السواحل، نقلا عن وكالة الأنباء اليونانية، أن السفينة كانت ترفع علم تنزانيا، وجرى رصدها بالقرب من جزيرة كريت، يوم السبت الماضي، وبها 29 حاوية محملة بنترات الأمونيوم وأجهزة تفجير و11 خزانا لغاز البترول المسال.

وقال الأميرال يوانيس أرجيريو إن المواد كانت في طريقها إلى ليبيا، ويمكن استخدامها في مختلف أنواع الأعمال، من العمل في المحاجر إلى صنع القنابل وأعمال الإرهاب، بحسب ما جاء في تقرير وكالة الأنباء اليونانية.

يذكر أن بعض الموانئ الليبية لا تخضع للسيطرة الليبية الرسمية في شرق البلاد وغربها، وتنشط جماعات تهريب البترول والبشر في مناطق ليبية مطلة على البحر الأبيض المتوسط، ويمكن أن تستخدم هذه الجماعات الموانئ في نقل الأسلحة والإرهابيين.

 

خفر السواحل اليوناني متفجرات ليبيا اليونان طرابلس

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