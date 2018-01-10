تقارير حقوقية يمنية: أكثر من 5 آلاف قتيل ومصاب وأسير حوثي خلال ديسمبر

صنعاء (أ ش أ)

كشفت تقارير حقوقية يمنية أن عدد قتلى ومصابي وأسرى الحوثيين في مختلف الجبهات تجاوز الـ5 آلاف خلال المواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات الساحل الغربي، وفي محافظات (شبوة، الجوف، مأرب، صنعاء، تعز، الضالع، والبيضاء).

وأوضحت التقارير - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء - أن الميليشيات فقدت نحو 1200 من عناصرها في مختلف الجبهات، علاوة على 360 آخرين سقطوا خلال المواجهات التي شهدتها العاصمة صنعاء بين الميليشيات وأنصار الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، والتي انتهت باقتحام منزله ومقتله مع الأمين العام للمؤتمر الشعبي في 4 ديسمبر الماضي".

وقالت التقارير "إن 60% من قتلى الميليشيات خلال الشهر الماضي هم من يوصفون بـ"القناديل"، أي من أبناء الأسر المقربة من زعيم ميليشيات التمرد الحوثي".

ولفتت إلى أن عدد قتلى الميليشيات، الذين ينتمون إلى صنعاء بلغ نحو 313 قتيلا، تلتها محافظة ذمار حيث بلغ عدد القتلى المنتمين إليها 151 قتيلا، وجاءت محافظة حجة في المرتبة الثالثة بـ135 قتيلا، ثم محافظة صعدة بـ78 قتيلا، ومحافظة عمران بـ57 قتيلا، والحديدة بـ31 قتيلا، وإب بـ26 قتيلا، وتعز بـ24 قتيلا، والجوف بـ12 قتيلا، والمحويت بـ12 قتيلا، والبيضاء بـ11 قتيلا.

وأضافت التقارير أن عدد مصابي الميليشيات خلال نفس الفترة بلغ نحو 3 آلاف في مختلف الجبهات، إضافة إلي نحو 600 أسير تم القبض عليهم في جبهات (شبوه، الجوف، نهم، الحديدة، تعز، الضالع، والبيضاء).