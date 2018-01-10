رصد طائرات "درون" 88 مرة بالقرب من طائرات في ألمانيا

فرانكفورت - (د ب أ):

أعلنت الهيئة الألمانية للرقابة على الملاحة الجوية أنه تم رصد طائرات بدون طيار (طائرات درون) بالقرب من مطارات ألمانية سبعين مرة العام الماضي.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء أن طيارين رصدوا أيضا وجود طائرات الدرون في مسارات التحليق 18 مرة خلال عام 2017.

وقالت المتحدثة باسم الهيئة، أوته أوترباين، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "علمنا منذ فترة طويلة أن هناك الكثير من الأفراد ليس لديهم على ما يبدو أدنى تصور عن مدى خطورة تواجد طائرات الدرون في مكان خطأ".

وبحسب البيانات، ارتفع عدد المصادفات الخطيرة بين الطائرات والدرون في المجال الجوي العام الماضي، لكنه ليس ارتفاعا قويا كما كانت تخشى السلطات المختصة.

وكانت هيئة الرقابة على الحركة الجوية رصدت تواجد 58 طائرة درون في مطارات خلال إقلاع أو هبوط طائرات عام 2016، بالإضافة إلى تواجد 6 طائرات درون أخرى خلال تحليق طائرات في الجو.

وبحسب بيانات الهيئة، فإن أكثر المطارات التي شهدت تواجد طائرات درون بالقرب منها العام الماضي كان مطار فرانكفورت (15 مرة) وبرلين-تيجل (11 مرة) ودوسلدورف (8 مرات) وميونخ (7 مرات) وبرلين-شونفيلد (5 مرات) وكولونيا بون وهامبورج (4 مرات).