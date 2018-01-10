أكثر الكلمات إنتشاراً

السوبر المصري عصابة الـ100 مليون انتخابات الرئاسة حادث كوبري ستانلي جولدن جلوب القدس المحتلة

الجيش السوري يستعيد بلدات وقري في ريفي إدلب وحماة

12:49 م الأربعاء 10 يناير 2018
الجيش السوري يستعيد بلدات وقري في ريفي إدلب وحماة

ارشيفية

دمشق (أ ش أ)

أفادت مصادر عسكرية سورية يوم الاربعاء بأن الجيش السوري استعاد السيطرة علي 16 قرية وبلدة بريفي إدلب الجنوبي الغربي وحماة الشمالي الشرقي بعد معارك مع مسلحي "جبهة النصرة" وفصائل مرتبطة بها .

وقالت المصادر وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) إن أهم العمليات العسكرية هي التي تجري في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب بين وحدات الجيش السوري من جهة، وبين مسلحي جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها من جهة أخري.

وأضافت أن عناصر "جبهة النصرة" شهدت تراجعا كبيرا في صفوف الجماعات المسلحة ، في حين حققت وحدات الجيش السوري وحلفاؤه تقدما باتجاه المحور المؤدي إلى مطار أبو الضهور العسكري ، مشيرة إلى أن وحدات الجيش السوري باتت علي مسافة 5 كم من المطار .

وكان مصدر عسكري سوري أكد -في وقت سابق- أن الجيش السوري استعاد السيطرة على قرية الشاكوسية بريف حماة.

 

هذا المحتوى من

الجيش السوري جبهة النصرة العمليات العسكرية سوريا

الخبر التالى:

رصد طائرات "درون" 88 مرة بالقرب من طائرات في ألمانيا

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان