الجيش السوري يستعيد بلدات وقري في ريفي إدلب وحماة

دمشق (أ ش أ)

أفادت مصادر عسكرية سورية يوم الاربعاء بأن الجيش السوري استعاد السيطرة علي 16 قرية وبلدة بريفي إدلب الجنوبي الغربي وحماة الشمالي الشرقي بعد معارك مع مسلحي "جبهة النصرة" وفصائل مرتبطة بها .

وقالت المصادر وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) إن أهم العمليات العسكرية هي التي تجري في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب بين وحدات الجيش السوري من جهة، وبين مسلحي جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها من جهة أخري.

وأضافت أن عناصر "جبهة النصرة" شهدت تراجعا كبيرا في صفوف الجماعات المسلحة ، في حين حققت وحدات الجيش السوري وحلفاؤه تقدما باتجاه المحور المؤدي إلى مطار أبو الضهور العسكري ، مشيرة إلى أن وحدات الجيش السوري باتت علي مسافة 5 كم من المطار .

وكان مصدر عسكري سوري أكد -في وقت سابق- أن الجيش السوري استعاد السيطرة على قرية الشاكوسية بريف حماة.