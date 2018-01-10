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تونس: ضبط 206 أشخاص متورطين في عمليات نهب اثناء الاحتجاجات

12:30 م الأربعاء 10 يناير 2018
تونس: ضبط 206 أشخاص متورطين في عمليات نهب اثناء الاحتجاجات

الشرطة التونسية

تونس (أ ش أ)

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، خليفة الشيباني اليوم الأربعاء ايقاف 206 أشخاص متورطين في أعمال تخريب واعتداء على الممتلكات العامة وسرقة محلات تجارية على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق التونسية مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف الشيباني -بحسب صحيفة الشروق التونسية- إن 49 عنصرا أمنياً أصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة .

يذكر أن العديد من المناطق بمختلف الولايات التونسية تشهد منذ يومين عمليات تخريب لمقرات أمنية وسرقة لمستودعات بلدية وفروع بنكية، وإشعال الاطارات المطاطية وإغلاق بعض الطرقات.

وانطلقت الاحتجاجات بمسيرات تطالب بالتنمية وتندد بالزيادات التي نص عليها قانون المالية لسنة 2018 لكن سرعان ما تحولت إلى اشتباكات بين عدد من المحتجين والوحدات الأمنية.

هذا المحتوى من

Asha
تونس وزارة الداخلية التونسية سرقة المحلات أعمال التخريب الولايات التونسية

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