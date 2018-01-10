توقيف عشرات في عملية مشتركة بين روما وبرلين استهدفت "المافيا" الإيطالية

القاهرة (مصراوي)

تمكنت الشرطة في إيطاليا وألمانيا الثلاثاء من القبض على نحو200 من أعضاء إحدى جماعات "المافيا" في إيطاليا، حسبما نقل تلفزيون "فرنسا 24"، على موقعه الإلكتروني الأربعاء.

وقالت قوات "كارابينييري" شبه العسكرية في بيان إن العملية سمحت بتفكيك عصابة رئيسية من جماعة "ندرانجيتا" للجريمة المنظمة المتمركزة في منطقة "كالابريا" الجنوبية.

وأضافت أنها نفذت العملية بالتعاون مع الشرطة في ألمانيا.

وتابعت أن عصابات أسرتي "فاروا" و"مارينكولا" تسللت إلى عالم الأعمال في الدولتين خاصة الأعمال المتعلقة بالنبيذ والأغذية وجمع القمامة وتنظيم الجنازات.

وقال البيان إن من المشتبه أن عددا من الموظفين العموميين ضالعين في فساد، إلا أنه لم يحدد ما إذا كانوا في إيطاليا أو البلدين معا.

وجرت مصادرة نحو 50 مليون يورو أي ما يعادل (59.79 مليون دولار).