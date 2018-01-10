الحوثيون يهددون باستهداف الملاحة في البحر الأحمر والحكومة اليمنية تحذر

القاهرة (مصراوي)

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن تهديدات الحوثيين باستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر "توثيق جديد للطبيعة الإرهابية للمليشيا الحوثية"، في وقت نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية أن الحكومة المعترف بها دوليا تأخذ التهديد الحوثي بجدية.

كان رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للحوثيين صالح الصماد أكد أنه في حالة استمرار عمليات التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية في اليمن في تقدمه نحو الحديدة "سيتم الدخول في خيارات استراتيجية، سيتم استخدامها في طريق اللاعودة وأثناء وصول الحل السياسي إلى طريق مسدود ومنها خيارات قطع البحر الأحمر والملاحة الدولية."

جاء تصريح الصماد خلال اللقاء مع نائب المبعوث الأممي الى اليمن معين شريم والوفد المرافق له في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الثلاثاء.

كتب قرقاش على تويتر بعد ساعات من التصريح "تصريح الحوثي صالح الصماد والذي يهدد فيه علانية باستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر توثيق جديد للطبيعة الإرهابية للمليشيا الحوثية".

وأشار قرقاش إلى أن تهديد الصماد جاء في اجتماعه ببعثة الأمم المتحدة.

وأضاف "الحوثي الذي أهلك الحرث والنسل وأفسد في اليمن وخان حليفه وشريكه يهدد الملاحة الدولية الْيَوْمَ، نحن أمام عصابة إرهابية وجودها وظلمها في اليمن غدت أيامه محدودة."

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية الأربعاء عن المتحدث باسم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا راجح بادي إن "على المجتمع الدولي أن يقف وقفة جادة أمام هذا التهديد الذي يشكل خطرا على الممر الملاحي في باب المندب، وهو أهم الممرات في العالم."

يبلغ عرض مضيق باب المندب، حيث يلتقي البحر الأحمر مع خليج عدن، نحو 20 كيلومترا فقط وهو ما قد يجعل مئات السفن هدفا سهلا للحوثيين.

وأضاف بادي أن "من كانوا يعتقدون أن الحوثي طرف يمني يجب استيعابه ضمن عملية سياسية، يدركون الآن أننا أمام حركة إرهابية لا تختلف عن إرهاب داعش والقاعدة."

كما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية، تحذيره المجتمع الدولي من "مخاطر التساهل مع تهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية للملاحة في البحر الاحمر والممرات الدولية".

وأضاف المصدر أن "قيادة الانقلاب وبهذا التهديد الواضح والصريح يعلنون تحديهم للمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة والقوانين والمواثيق الدولية وينسفون كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام".

وقال إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تأخذ هذا التهديد بجدية.

وأشار إلى الحوثيين سبق واستهدفوا سفناً وبواخر في الممرات الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر لولا وجود التحالف العربي لحماية المياه الاقليمية اليمنية إضافة إلى تعطيلها لوصول 65 سفينة محملة بمواد إغاثية الى ميناء الحديدة.

كما أشار إلى تحذيرات سابقة من الولايات المتحدة وعدد من دول العالم والتحالف العربي من خطر الحوثيين المدعومين من إيران على الملاحة الدولية.