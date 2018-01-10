وزير الخارجية ونظيره التنزاني يعقدان جلسة مباحثات بالقاهرة

القاهرة (أ ش أ)

بدأت ظهر اليوم الأربعاء جلسة المباحثات المشتركة بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره التنزاني أجوستين ماهيجا - الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

وتتناول المباحثات - التي تعقد بقصر التحرير - سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة بالإضافة إلى القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام اللقاء.

وتأتى مباحثات شكري ونظيره التنزاني في ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة المصرية - التنزانية المشتركة التي انطلقت أمس الثلاثاء بالقاهرة على مستوى كبار المسئولين، برئاسة مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير محمد إدريس والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية التنزانية.

شارك في أعمال اللجنة ممثلون عن وزارات الزراعة والري والموارد المائية والكهرباء والتجارة والاستثمار والصحة والسياحة من البلدين.

وشهدت الاجتماعات مناقشات مكثفة بين الجانبين حول تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الدولتين في تلك المجالات، واستشراف مجالات وآفاق جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا في شهر أغسطس الماضي.