قوات التحالف تقصف مواقع للحوثيين بصنعاء وصعدة وحجة

صنعاء (أ ش أ)

أفادت مصادر محلية يمنية يوم الأربعاء بشن التحالف العربي غارات جديدة علي مواقع الحوثيين في مناطق متفرقة في صنعاء ومحافظة صعدة وحجة باليمن.

وأوضحت المصادر، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) أن التحالف قصف مواقع عسكرية في صنعاء ومحيطها ، تركزت علي معسكري الصواريخ والدفاع الجوي وذلك بعد تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي .

في غضون ذلك، أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيطرتها علي سلسلة جبال الحسينات ووادي سرحان بمحافظة الجوف .

وكانت قوات الجيش اليمني مدعومة بطيران التحالف العربي استعادت عدة مناطق في محافظة البيضاء أمس.