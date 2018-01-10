أكثر الكلمات إنتشاراً

السوبر المصري عصابة الـ100 مليون انتخابات الرئاسة حادث كوبري ستانلي جولدن جلوب القدس المحتلة

قوات التحالف تقصف مواقع للحوثيين بصنعاء وصعدة وحجة

12:21 م الأربعاء 10 يناير 2018
قوات التحالف تقصف مواقع للحوثيين بصنعاء وصعدة وحجة

ارشيفية

صنعاء (أ ش أ)

أفادت مصادر محلية يمنية يوم الأربعاء بشن التحالف العربي غارات جديدة علي مواقع الحوثيين في مناطق متفرقة في صنعاء ومحافظة صعدة وحجة باليمن.

وأوضحت المصادر، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) أن التحالف قصف مواقع عسكرية في صنعاء ومحيطها ، تركزت علي معسكري الصواريخ والدفاع الجوي وذلك بعد تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي .

في غضون ذلك، أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيطرتها علي سلسلة جبال الحسينات ووادي سرحان بمحافظة الجوف .

وكانت قوات الجيش اليمني مدعومة بطيران التحالف العربي استعادت عدة مناطق في محافظة البيضاء أمس.

 

هذا المحتوى من

قوات التحالف صنعاء الحوثيين اليمن

الخبر التالى:

وزير الخارجية ونظيره التنزاني يعقدان جلسة مباحثات بالقاهرة

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان