عشرات الجرحى وتوقيف 200 شخص بعد ليلة جديدة من المواجهات بتونس

تونس - (أ ف ب):

اصيب عشرات الاشخاص بجروح، واوقفت السلطات اكثر من 200 شخص خلال مواجهات في مختلف المدن بتونس، بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية الاربعاء غداة ليلة ثانية من الاضطرابات على خلفية الاحتجاجات على اجراءات التقشف.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني ان متجرا تابعا لسلسلة "كارفور" تعرض للنهب في جنوب العاصمة، مضيفا ان 49 شرطيا اصيبوا بجروح خلال صدامات في مختلف انحاء البلاد بينما تم توقيف 206 اشخاص ضالعين في الاضطرابات.

وانتشر عناصر من الشرطة والجيش خلال المساء والليل في العديد من المدن التونسية من بينها طبربة (30 كلم غرب العاصمة) حيث نزل شبان الى الشوارع بالمئات بعد تشييع رجل توفي في صدامات ليل الثلاثاء.

ووقعت صدامات ايضا في قفصة (جنوب) والقصرين (وسط) وسيدي بوزيد حيث انطلقت شرارة الاحتجاجات التي شكلت بداية الربيع العربي في ديسمبر 2010.

ولا يزال الجدل قائما حول ملابسات وفاة الرجل البالغ 45 عاما والذي قال المتظاهرون انه "استشهد" بينما لم تعلن السلطات نتيجة التشريح الذي اجري الثلاثاء.

ونفت وزارة الداخلية ان يكون الرجل قتل بايدي الشرطة مؤكدة ان جثمانه لم تكن عليه اي اثار عنف.

وتأتي المواجهات بعد تعبئة سلمية احتجاجا على غلاء الاسعار وموازنة تقشف بدأ العمل بها في الاول من يناير الحالي وتشمل زيادة في الضرائب.