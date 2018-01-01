رئيس الحكومة التونسية: إجراء الانتخابات البلدية بشكل ناجح أكبر تحديات العام الجديد

تونس (أ ش أ)

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد "إذا تجاوزنا عام 2018 ستكون السنوات الصعبة وراءنا"، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي أفضل مما كان عليه في السابق.

وأضاف الشاهد - في حوار مع القناة الأولى بالتليفزيون التونسي مساء اليوم /الاثنين/ - أن الحكومة حققت نجاحات في مكافحة الإرهاب والفساد وفي دفع معدلات النمو، مؤكدا أن إجراء الانتخابات البلدية بشكل ناجح يعد أكبر تحديات العام الجديد.

وأشار إلى أن أوضاع الشباب في تونس محط اهتمام وتركيز من قبل الحكومة، وسيتم التركيز على إيجاد فرص عمل لهم خلال 2018.. وتابع "إن الشباب بعيد تماما عن الحياة السياسية؛ لذا ستُقدم فرص لإشراكهم في مواقع القرار من أجل تكوين جيل سياسي جديد يخدم الدولة".

وأكد الشاهد مساندته للرئيس الباجي قايد السبسي إذا اعتزم الترشح لولاية رئاسية جديدة.. موضحا أنه انخرط في حركة "نداء تونس" بسبب دعم السبسي.

وأوضح "أن تغيير الحكومات والوزراء أكبر عدو للاقتصاد".. داعيا إلى ضرورة إرساء الاستقرار السياسي باعتباره ضرورة قصوى لنجاح البرنامج الحكومي، مطالبا الأحزاب والمجتمع المدني إلى الارتقاء بالخطاب السياسي.