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الصحة الفلسطينية: العمليات الجراحية ستتوقف خلال عدة أيام لنقص المستلزمات الطبية

10:36 م الإثنين 01 يناير 2018
الصحة الفلسطينية: العمليات الجراحية ستتوقف خلال عدة أيام لنقص المستلزمات الطبية

الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشر

غزة (أ ش أ):

قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن العمليات الجراحية وعددا من الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع ستتوقف خلال عدة أيام.

وأضح القدرة - في تصريح اليوم، الاثنين- أن العمليات الجراحية ستتوقف خلال أيام بسبب النقص الحاد وغير المسبوق في المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية.

ويعاني القطاع الطبي في قطاع غزة من قلة الموارد والمساعدات وانقطاع الكهرباء، فضلا عن محدودية الإمكانيات، في ظل الحصار الإسرائيلي الذي يفرضه على القطاع.

هذا المحتوى من

Asha
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