معارضة إيرانية: الملايين في الشرق الأوسط يعانون بسبب النظام الحالي وشبكته الإرهابية التي يمولها

لندن (أ ش أ)

أكدت ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا دولت نوروزي أن الملايين في الشرق الأوسط عانوا بسبب النظام الإيراني الحالي وشبكته الإرهابية والمجموعات التي يمولها ويقدم لها السلاح، داعية المجتمع الدولي إلى فرض "عقوبات كبيرة" على النظام الإيراني، وعدم إقامة أي علاقات من أي نوع معه، بسبب لجوئه إلى القمع لمواجهة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

وقالت نوروزي ـ في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز" الفضائية بثت مساء اليوم الإثنين، إن النظام الحالي في إيران "من خلال قواته ارتكب جرائم فظيعة ضد الإنسانية، ويحاول تبرير ذلك باسم الإسلام، وهدفه الوحيد البقاء في السلطة على حساب الملايين الذين يعانون".

واعتبرت نوروزي أن "الثورة تكبر"، لأن "معظم الإيرانيين بصرف النظر عن سنهم انضموا إلى التظاهرات ضد هذه الديكتاتورية الدينية والقمع السياسي والاقتصادي".

وأضافت: "الفقر انتشر واستفحل وفق الإحصاءات الرسمية للنظام، وهناك ملايين لا يجدون عملا، والجميع يعلم أن الثروات تهدر وتنفق لتمويل الإرهاب وقمع الثورات والانتفاضات داخل إيران".

وأوضحت ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن المرشد الأعلى السابق روح الله الخميني، استغل ثورة 1979 التي قامت ضد الديكتاتورية، وحول مسارها من الديمقراطية إلى الحكم الديني.

وأضافت أن النظام الإيراني الحالي يحاول إيهام المواطنين بوجود "حرب طائفية"، إلا أن هذا المفهوم غير موجود في ثقافة الإيرانيين.

وتابعت: "النظام هو الذي خلق هذا التوتر عن طريق تدخله في دول الجوار لخلق الأزمات ونشر الإرهاب"، ودعت إلى دعم الاحتجاجات الحالية "مما يساعد الشعب الإيراني ليحرر نفسه".