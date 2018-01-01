الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى السماح بالمظاهرات السلمية

بروكسل - (د ب أ):

دعا الاتحاد الأوروبي طهران إلى ضمان حق المواطنين في تنظيم مظاهرات سلمية، وذلك في أول رد فعل علني بعد أيام من الاضطرابات السياسية في إيران.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "كنا على اتصال مع السلطات الإيرانية، ونتوقع أن يتم ضمان الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، بعد التصريحات العلنية للرئيس (الإيراني حسن) روحاني".

وكان التليفزيون الإيراني قد أفاد بأن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الاحتجاجات المناوئة للحكومة، حيث انطلقت شرارتها يوم الخميس الماضي.

واتهم المسؤولون الإيرانيون أعداء بلادهم بأنهم يقفون وراء هذه الاحتجاجات.