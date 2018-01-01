جابريل يعرب عن قلقه حيال الوضع في إيران

برلين - (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل الحكومة الإيرانية إلى الحفاظ على حقوق المتظاهرين وذلك في ظل الاحتجاجات المناوئة للنظام التي تشهدها إيران.

وقال نائب المستشارة أنجيلا ميركل مساء اليوم الاثنين:" أنا قلق جدا نظرا للتطورات الأخيرة في إيران والأخبار عن سقوط قتلى جدد بين المتظاهرين والعديد من الاعتقالات".

وأضاف الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي:" نحن ندعو الحكومة الإيرانية إلى احترام حقوق المتظاهرين في التجمع ورفع أصواتهم بحرية وسلمية".

وتابع جابريل أنه بعد المواجهات التي وقعت في الأيام الماضية، فقد ازدادت أهمية الابتعاد عن كل أعمال العنف.

وحسب بيانات التلفزيون الإيراني، لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم في الاحتجاجات المناوئة للحكومة.