هروب أكثر من 700 شخص من قبضة بوكو حرام في نيجيريا

لاجوس - (د ب أ):

قال متحدث باسم الجيش النيجيري اليوم الاثنين، إن أكثر من 700 شخص، كانت جماعة بوكو حرام الإرهابية تحتجزهم شمال شرقي نيجيريا، تمكنوا من الهروب .

وأضاف تيموثي انتيجا أن العديد من هؤلاء الأسرى كانوا من المزارعين والصيادين وعائلاتهم، الذين كانت تحتجزهم الميليشيات الاسلامية كعبيد.

وعزا انتيجا نجاح محاولة الفرار إلى العمليات العسكرية، التي انطلقت خلال الأسابيع الماضية ضد المسلحين بالقرب من بحيرة تشاد.

وهرب هؤلاء الأشخاص من جزر بحيرة تشاد باتجاه بلدة مونجونو بولاية بورنو حيث استقبلتهم القوات هناك.

وتابع انتيجا أن قوات الأمن سوف تجري مقابلات مع هؤلاء الفارين

يُذكر أن المتطرفين السنة يبثون الرعب في شمال شرق نيجيريا والمناطق الحدودية المجاورة منذ سنوات.

وقد قُتل ما لا يقل عن 20 ألف شخص في هجمات شنتها الجماعة الإرهابية منذ عام 2009، فضلاً عن نزوح الملايين.

وأقدمت بوكو حرام على عمليات اختطاف السكان من عدة قرى، كان أبرزها عملية خطف أكثر من 200 تلميذة من بلدة تشيبوك في عام 2014 ،والتي حظيت باهتمام دولي. ولا يزال هناك حوالي 100 من تلك الفتيات في عداد المفقودين.