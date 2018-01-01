منظمة حقوقية: مقتل 433 شخصا بينهم 79 طفلاً خلال العام الماضي في ليبيا

طرابلس - (د ب أ):

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا مقتل 433 شخصاً بينهم 79 طفلاً و10 نساء خلال العام الماضي في البلاد التي تعاني انفلاتا أمنيا منذ إسقاط نظام معمر القذافي في عام 2011.

وقالت اللجنة ، في بيان أصدرته اليوم الأثنين عن حصاد حالة حقوق الإنسان والحريات العامة والأوضاع الإنسانية في ليبيا خلال عام 2017 ، إن من بين القتلى 201 عملية قتل خارج إطار القانون مثل ما حدث في مجزرة "براك الشاطئ" التي وقعت جنوب البلاد وكذلك مجازر "الابيار" و"قنفودة" و"البريقة" في الشرق، بالإضافة إلى أخرى متفرقة في مناطق "الهيرة" و"ترهونة" و"ورشفانة" في الغرب.

ولفتت اللجنة إلى أن حصيلة القتلى ضمت 157 شخصاً من المدنيين قُتِلوا جرّاء المفخخات والألغام بمدن "بنغازي" و"درنة" و"سرت"، وأيضاً 75 مدنياً قتلوا جراء الاقتتال العشوائي وأعمال العنف في المناطق والأحياء السكنية بمدن "طرابلس" و"سبها" و"بنغازي" و"الزاوية" و"صبراتة" و"القره بوالي" و"الخُمس".

وأشارت اللجنة إلى توثيقها اعتقال 143 شخصاً بشكل تعسفي واختطاف 186 شخصاً.

وقالت اللجنة إن نحو ثلث سكّان ليبيا يعانون من أزمة إنسانية ومعيشية سيئة تتمثل في انعدام الأمن الغذائي والصحي، وبلغ عدد من يحتاجون المساعدة في ظروفهم المعيشية والإنسانية والصحية حوالي 3 مليون ونصف، من بينهم 391416 نازحا ومشرّدا داخل ليبيا.