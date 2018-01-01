القوات العراقية تطلق عملية أمنية واسعة لتطهير ثلاث مناطق بسامراء

بغداد – (أ ش أ):

أعلنت قيادة عمليات سامراء العراقية ، اليوم الاثنين، إطلاق عملية أمنية مشتركة لتطهير ثلاث مناطق في القضاء والبحث عن ما تبقى من خلايا داعش فيها.

وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة ( السومرية ) الإخبارية - "انطلقت صباح اليوم قطعات قيادة عمليات سامراء المتمثلة بلواء مغاوير القيادة واللواء 74 وألوية 15 و17 شرطة اتحادية، فضلا عن سرايا السلام وبإسناد طيران الجيش لتفتيش وتطهير مناطق الفرحاتية والرفيعات والسيد غريب للبحث عما تبقى من خلايا داعش الإرهابي ".

وأضافت أن العملية تأتي بعد هجومين طالا مدنيين في المنطقة وخلفا نحو 5 قتلى ونحو 15 جريح .

يذكر أن القوات الأمنية في سامراء تنفذ بين الحين والآخر عمليات واسعة النطاق من أجل تعقب المطلوبين وتطهير المناطق التي تصدر منها تهديدات للأمن .