وزير: إسرائيل تتمنى نجاح الاحتجاجات في إيران لكنها لم تتدخل فيها

غزة - (أ ش أ):

أعلنت إسرائيل اليوم الاثنين أنها تتمنى نجاح الإحتجاجات الجارية في إيران، لكنها نفت التدخل فيها.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن وزير الإستخبارات "يسرائيل كاتس" قوله اليوم لمحطة إذاعية إنه يأمل في أن ينجح المتظاهرون في تحقيق مطالبهم واهدافهم، مؤكدا أن بلاده لم تتدخل في المظاهرات الجارية منذ ايام.

وتابع كاتس ان اسرائيل لم ولن تشارك لكنها تتمنى بالتأكيد النجاح للشعب الايراني في نضاله من أجل الحرية والديمقراطية.

يذكر أن إيران تتهم باستمرار اسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا بالتدخل فى شؤونها الداخلية والعمل على الاطاحة بحكومتها.

وفي الأيام الأخيرة، شهدت إيران احتجاجات اجتماعية وسياسية واسعة النطاق ضد الحكومة، وهى أكبر احتجاجات منذ الانتخابات التى جرت عام 2009.