البيت الأبيض يؤكد مجددا تأييده لحق الشعب الإيراني في التعبير عن آرائه

نيويورك – (أ ش أ):



أكد البيت الأبيض مجددا تأييده لحق الشعب الإيراني في التعبير عن آرائه سلميا.. منتقدا فرض طهران رقابة على الاحتجاجات الشعبية.



ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الاثنين عن السكرتير الصحفية بالبيت الأبيض سارة ساندرز، قولها" نؤيد حق الشعب الإيراني في التعبير عن آرائه سلميا فأصواتهم جديرة بأن تسمع، ونشجع جميع الأطراف على حماية هذا الحق الأساسي في التعبير السلمي وتجنب أي إجراءات تسهم في فرض الرقابة عليه".



وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أكد أن الشعب الإيراني حر ومن حقه وفقا للدستور وحقوق المواطنة، الانتقاد بل والاحتجاج، ولكن يتعين علينا في الوقت ذاته أن نعلم أن طريقة الانتقاد والاحتجاج يجب أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين أوضاع البلاد ومعيشة الشعب.



