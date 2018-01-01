إيران: مقتل متظاهرين اثنين بالرصاص جنوب غرب البلاد

طهران – (أ ف ب):

قُتل متظاهران خلال صدامات مساء الأحد في مدينة ايذج بجنوب غرب ايران بحسب ما نقلت وكالة "ايلنا" القريبة من الإصلاحيين عن النائب المحلي هداية الله خادمي.

وقال خادمي "لقد تظاهر سكان من ايذج على غرار ما حصل في سائر انحاء البلاد احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية لكن للاسف قُتل شخصان واصيب آخرون بجروح (...) ولا أعلم إذا كان إطلاق النار مصدره قوات الأمن أو متظاهرين".

ومساء الأحد قتل شخصان في مدينة دورود (غرب) عندما استولى متظاهرون على شاحنة تابعة لجهاز الإطفاء وفكوا فراملها من على احدى التلال. وقال قائد شرطة المدينة للتلفزيون الرسمي "صدمت المركبة شخصين أحدهما مسن والآخر مراهق ما أدى إلى مقتلهما".

وكان قُتل شخصان آخران مساء السبت في المدينة نفسها لكن نائب حاكم المحافظة أكد أن قوات الأمن لم تطلق النار على المتظاهرين.

ووقعت المواجهات مساء الأحد رغم النداء الذي وجهه الرئيس حسن روحاني من أجل الهدوء منددا بالعنف.

وكانت الاحتجاجات على غلاء المعيشة وضد السلطة بدأت الخميس في طهران.