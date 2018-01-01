تقنين استخدام الماريجوانا لاغراض الترفيه في كاليفورينا

لوس أنجليس - (د ب أ):

أصبح استخدام الماريجوانا لاغراض الترفيه، مقننا في ولاية كاليفورنيا الامريكية، اعتبارا من اليوم الاثنين، مما يجعلها أكبر الولايات الأمريكية التي تسمح بمثل هذه المبيعات.

وأصبح بوسع المستخدمين ال’ن، شراء منتجات القنب بشكل قانوني، في مدن أوكلاند وبيركلي وسان خوسيه وسانتا كروز وسان دييجو، بالاضافة إلى عدد قليل من المناطق الأخرى، حيث تنضم كاليفورنيا بذلك إلى سبع ولايات أخرى ومنطقة كولومبيا، مررت قوانين تسمح باستخدام الماريجوانا لاغراض الترفيه.

وفي كاليفورنيا، حيث تم السماح بشكل قانوني باستخدام الماريجوانا لاغراض طبية منذ عام 1996، تعني صناعات القنب أعمال تجارية كبيرة.

ومع السماح باستخدام الماريجوانا لاغراض الترفيه، من المتوقع أن يرتفع حجم البيع في السوق إلى 7ر3 مليار دولار هذا العام، وإلى أكثر من 5 مليارات دولار في 2019، بحسب موقع "بيزنيس إنسايدر" الإلكتروني الاخباري.

ويسمح القانون الجديد في كاليفورنيا، والذي تم إقراره بعد إجراء استفتاء في عام 2016، للمواطنين الذي يزيد عمرهم على سن 21 عاما، بحيازة ونقل وشراء واستهلاك أو مقاسمة حصة تصل إلى 5ر28 جرام من الماريجوانا، وما يصل إلى 8 جرامات من مركزات الماريجوانا. ومن الممكن للبالغين أن يزرعوا ما يصل إلى ستة من نبات الماريجوانا لكل أسرة "بعيدا عن أعين العامة".

ويقول مسؤولو مدينة لوس أنجليس إنهم يعتزمون بدء عملية إصدار تراخيص لبيع الماريجوانا لاغراض الترفيه، بعد غد الاربعاء.

ومازالت الماريجوانا غير قانونية بموجب القانون الاتحادي.