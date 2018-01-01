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الاحتلال اﻹسرائيلي يعتقل 26 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس

10:05 ص الإثنين 01 يناير 2018
الاحتلال اﻹسرائيلي يعتقل 26 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس

رام الله – (أ ش أ):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 26 فلسطينيا من أنحاءِ متفرقة بالضفة الغربية بينهم نائب بالمجلس التشريعي عن كتلة "حماس" البرلمانية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس ناصر عبد الجواد، بعد اقتحام منزله في بلدة دير بلوط بضواحي مدينة سلفيت بالضفة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة العيساوية شرق مدينة القدس المحتلة، و10 مواطنين آخرين من طولكرم.

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الاحتلال الاسرائيلي اعتقال الفلسطينيين القدس المحتلة الضفة الغربية

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