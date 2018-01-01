جاويش أوغلو يدعو السائحين الألمان للعودة إلى تركيا

أنقرة أول - (د ب أ):

دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو السائحين الألمان إلى العودة لقضاء عطلات في تركيا رغم التوترات السياسية في البلاد.

وقال جاويش أوغلو في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في أنقرة: "تركيا بلد آمن.. الأتراك ينظرون على نحو تقليدي للألمان كأصدقاء حميميين. يمكن أن يكون لدينا اختلافات أو حتى مشكلات بين الدول أو الحكومات، لكن لا ينبغي أن يؤثر ذلك على العلاقات بين الشعوب.. أود دعوة أصدقائنا الألمان للعودة (إلى تركيا) والاستمتاع مجددا بالعطلات هناك مثلما فعلوا الأعوام الماضية".

وأكد الوزير أن الاختلافات السياسية لا ينبغي أن تصد الألمان أو الأتراك عن السفر إلى الدولة الأخرى، معربا عن تفاؤله إزاء تهدئة التوترات مع ألمانيا، وقال: "كلا الجانبين مستعد لتطبيع العلاقات".

وذكر جاويش أوغلو أن الأوضاع استقرت مجددا في تركيا عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو 2016 والهجمات الإرهابية التي وقعت في نفس العام، وقال: "المدن التي زارها الألمان (في تركيا) أكثر أمانا من مدن سياحية أوروبية أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن مدينة أنطاليا - الدائرة الانتخابية لجاويش أوغلو- أكثر مقصد مفضل بين السائحين الألمان في تركيا.

وتراجع عدد السائحين الألمان في تركيا عام 2016. ففي الأشهر العشرة الأولى من عام 2015 بلغ عدد السائحين الألمان في تركيا 1ر5 مليون سائح، بينما بلغ عددهم خلال نفس الفترة الزمنية عام 2016 نحو 3ر3 مليون سائح.

وحتى 2016 كان يشكل الألمان أكبر كتلة من السائحين في تركيا، بينما حل الروس الآن في المرتبة الأولى.

وبسبب اعتقال عدد من المواطنين الألمان في تركيا شددت الحكومة الألمانية إرشادات السفر إلى هناك الصيف الماضي.