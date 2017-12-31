وزير الخارجية الفلسطيني: ممثل السلطة في أمريكا سيعود إلى واشنطن بعد الأعياد

رام الله -(أ ش أ)

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة الأمريكية حسام زملط سيعود إلى واشنطن لمتابعة أعماله بعد انقضاء فترة الأعياد.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت استدعاء زملط من واشنطن للتشاور.

وأضاف المالكي أن الرئيس محمود عباس أصدر توجيهاته بحضور زملط للتشاور معه حول ما جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والخطوات المستقبلية التي سيتم اتخاذها.