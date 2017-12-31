الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال الأسيرة الفلسطينية نور التميمي لمدة 100 يوم

رام الله (أ ش أ)

رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد الإفراج عن الأسيرة الفلسطينية نور ناجي التميمي (21 عاماً)، رغم قرار المحكمة الإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف شيكل (الدولار يعادل 3.5 شيكل).

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان محمد التميمي، في تصريح مساء اليوم، إن الاحتلال قرر تمديد اعتقال نور التميمي لمدة 100 يوم بعد تقديم لائحة اتهام جديدة.

يذكر أن الاحتلال اعتقل نور وابنة عمها عهد التميمي وزوجة عمها ناريمان، على خليفة شريط مصوّر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قيامهن بطرد جنود الاحتلال من باحة منزلهن، الذي اتخذه الجنود منصة لإطلاق النار على شباب في منطقة "النبي صالح" شمال غرب رام الله.