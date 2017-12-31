روحاني عن المظاهرات في إيران: الانتقاد يختلف عن العنف وتدمير الممتلكات العامة

طهران (أ ش أ)

قال رئيس إيران حسن روحاني اليوم الأحد إن الشعب الإيراني يدرك جيدا الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد والمنطقة والعالم ويبني قراراته على أساس المصلحة الوطنية، مشددا على أن الانتقاد يختلف عن العنف وتدمير الممتلكات العامة.

وعقب روحاني للمرة الأولى على المظاهرات التي شهدتها عدة مدن إيرانية خلال كلمة ألقاها اليوم أمام مجلس الوزراء، قائلا: "يجب أن يكون واضحا للجميع أننا شعب حر ومن حقه وفقا للدستور وحقوق المواطنة، الانتقاد بل والاحتجاج، ولكن يتعين علينا في الوقت نفسه أن نعلم أن طريقة الانتقاد والاحتجاج يجب أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين أوضاع البلاد ومعيشة الشعب".

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن روحاني شدد على إيمانه بحق الشعب في الانتقاد في جميع القضايا، ولكن مع التسليم بأن الحكومة والبلاد هما ملك للشعب وعليه أن يبين ما يريد على أحسن وجه.

وأكد روحاني أن تسوية بعض القضايا ليس بالأمر الهين ويحتاج إلى وقت وعلى الحكومة والشعب العمل معا لتجاوز هذه المشاكل.

وأضاف: "نحن نرحب بالانتقاد وعلى الأجهزة المسئولة بالبلاد تمهيد الأرضية للانتقاد والاحتجاج القانوني للشعب بل وحتى السماح بالتظاهرات والتجمعات القانونية فهذا حق الشعب، ولكن لا ينبغي في نفس الوقت أن نسمح للأجواء بأن تثير القلق لدى محبي الثورة والشعب خوفا على حياتهم وأمنهم".

وأبدى روحاني قلقه حيال إعراب من قال إنهم "أعداء الثورة الإيرانية" عن ارتياحهم لتلك المظاهرات. وقال: "هذا السيد (في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) الذي يريد اليوم التعاطف مع شعبنا نسي أنه وصف الشعب الإيراني بالإرهابي"، متسائلا: "هل هذا الأسلوب من الاحتجاج يخدم الشعب أم يخدم الآخرين؟".