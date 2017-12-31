الجيش السوري يفاوض مسلحي المعارضة لتأمين خروج عناصره من شرق دمشق

حلب (د ب أ)

كشف مصدر في المعارضة السورية أن النظام السوري طلب التفاوض مع مسلحي المعارضة لتأمين خروج عناصره المحاصرين في بعض مباني ادارة المركبات شرق العاصمة دمشق اليوم الاحد .

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "تمكن مسلحو غرفة عمليات معركة (بأنهم ظلموا ) من فتح طريق اليوم الأحد بين مدينة حرستا شمال شرق العاصمة دمشق وبلدة عربي شرق العاصمة دمشق وبذلك تم محاصرة ما تبقى من مباني ادارة المركبات والمعهد الفني ورحبة الدبابات ومحاصرة العشرات من عناصر النظام وطلب عبر وسطاء لخروج عناصره المحاصرين ".

وأكد المصدر "فشل النظام في تحقيق اي تقدم على جبهة حرستا بل خسر مواقع جديدة في حرستا رغم زجه قوات الحرس الجمهوري ومقاتلي درع القلمون وبعد فشله في تحقيق تقدم شنت مقاتلات النظام أكثر من 20 غارة لأجل فك الحصار عن مقاتليه إلا أنه خسر مواقع جديدة وسقط قتلى وجرحى من قواته ".

وكانت قيادة الجيش العربي السوري أمهلت أمس مسلحي حركة أحرار الشام وغيرهم من المجموعات المسلحة الأخرى 24 ساعة " للتراجع من حي العجمي ومشفى البشر قبل أن يبدأ سلاح الجو بشق طريق جديد يمر من فوق جماجمهم وجماجم من يحتضنهم.. وقد أعذر من أنذر".

وسيطرت فصائل المعارضة خلال الساعات الماضية على أحياء العجمي والحدائق والجسرين والإنتاج والسياسية وعشرات كتل الأبنية بما يصل مجموعه إلى ثلاثمئة وخمسين بناءً .