زعيم حزب ألماني يدعو لترحيل اللاجئين القصر المجرمين

ألمانيا - (د ب أ):

دعا زعيم الحزب الديمقراطي الحر بألمانيا لترحيل طالبي اللجوء القصر المجرمين إذا كان ذلك ممكنا في حالة محددة.

وقال كريستيان ليندنر في تصريحات خاصة لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد: "اسمع عن الكثير من المشكلات لاسيما بين الشباب القادمين بمفردهم".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية واقعة القتل التي شهدتها مدينة كاندل بولاية راينلاند-بفالتس التي قتل خلالها شاب أفغاني فتاة 15 عاما.

ودعا زعيم الديمقراطيين الأحرار بألمانيا لسياسة هجرة جديدة بأوروبا، وقال إنه لأمر بديهي أن مستشار النمسا الجديد زباستيان كورتس يعارض الهجرة غير الشرعية.

وتابع قائلا: "إن التخلي عن القواعد لا يعد أمرا اجتماعيا ولا إنسانيا، وإنما على العكس من ذلك فإنه قد يحطم أي نظام حكومي وأي نظام اجتماعي".

وأشار إلى أن فرض رقابة على الحدود لا تعني الانغلاق، لافتا إلى أن أوروبا لديها التزامات إنسانية ولديها أيضا مصلحة في أن يكون هناك هجرة مؤهلة.

وشدد ليندنر على ضرورة مناقشة المشكلات بشكل منفتح كي لا يتنسى لشعبويين يمينيين توجيه السياسية من خلال الخوف من الأجانب، وقال: "إن بلادنا لن تظل مسامحة ومنفتحة على العالم إلا إذا استطاع الأشخاص الاعتماد على نظامنا القانوني في أي وقت وفي كل موضع".