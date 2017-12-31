أكثر الكلمات إنتشاراً

كنيسة حلوان الأهلي_أتلتيكو مدريد الكريسماس سد النهضة القدس المحتلة محمد صلاح

في اخر أيام 2017.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

11:43 ص الأحد 31 ديسمبر 2017
في اخر أيام 2017.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله (أ ش أ)
أدت مجموعة من غلاة المستوطنين المتطرفين، يوم الأحد، اخر أيام 2017، طقوسًا تلمودية صامتة في منطقة باب الرحمة المغلق والذي يقع بين باب الأسباط والمُصلى المرواني، داخل المسجد الأقصى المبارك.

وقال شهود عيان إن المستوطنين اقتحموا الأقصى في مجموعات من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

هذا المحتوى من

المسجد الأقصى القدس المحتلة المستوطنون اليهود الاحتلال الإسرائيلي

الخبر التالى:

زعيم حزب ألماني يدعو لترحيل اللاجئين القصر المجرمين

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان