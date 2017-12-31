في اخر أيام 2017.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله (أ ش أ)

أدت مجموعة من غلاة المستوطنين المتطرفين، يوم الأحد، اخر أيام 2017، طقوسًا تلمودية صامتة في منطقة باب الرحمة المغلق والذي يقع بين باب الأسباط والمُصلى المرواني، داخل المسجد الأقصى المبارك.



وقال شهود عيان إن المستوطنين اقتحموا الأقصى في مجموعات من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.



