إجراءات أمنية مشددة في سيدني عشية رأس السنة

كانبرا (أ ش أ)

شددت الشرطة الأسترالية، يوم الأحد اجراءاتها الأمنية قبيل احتفالات رأس السنة الجديدة التي تستخدم فيها الالعاب النارية.

وذكرت صحيفة "ذي أستراليان" الأسترالية عبر موقعها الإلكتروني - أنه من المقرر أن يشاهد الاحتفالات أكثر من مليون شخص من مواقع مختلفة حول ميناء سيدني وأكثر من 500 ألف شخص في منطقة حي الأعمال في ملبورن، مضيفة أنه من المتوقع أن يتابع الالعاب النارية من خلال التلفزيون حوالي مليون شخص.

وقالت عمدة مدينة سيدني كلوفر مور إن "المحتفلين الذين تمركزوا طوال اليوم لمشاهدة الألعاب النارية في رأس السنة بسيدني يتوقعون أن يشاهدوا عرضًا رائعًا واَمنًا".

وأضافت مور أن مدينة سيدني عملت بشكل وثيق مع شرطة نيو ساوث ويلز الأسترالية لتأكيد نجاح العرض الذى يتكلف نحو 7 ملايين دولار استرالي.