مصادر يمنية: مواجهات بين موالين لصالح والحوثيين في صنعاء

عدن (أ ش أ)

أفادت مصادر محلية يمنية يوم الأحد باندلاع مواجهات بين أفراد قبيلة موالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ومليشيات الحوثي في مديرية همدان شمال صنعاء.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم -أن الحوثيين حاولوا اقتحام قرية الحطاب بالمديرية ما أدى إلى وقوع مواجهات بين الطرفين، مضيفة أن الحوثيين اختطفوا 14 شخصا من القرية بينهم 6 من زعماء القبيلة الموالين للرئيس السابق.

يذكر أن مليشيات الحوثي قد اقتحمت أمس قرية الحطاب لاعتقال عدد من سكانها على خلفية منعهم لخطيب تابع للمليشيات من اعتلاء المنبر لإلقاء خطبة الجمعة الماضية.