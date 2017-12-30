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انتشال 115 جثة لمدنيين وعسكريين أعدمهم "داعش" في الرقة بسوريا

10:38 م السبت 30 ديسمبر 2017
انتشال 115 جثة لمدنيين وعسكريين أعدمهم "داعش" في الرقة بسوريا

ارشيفية

دمشق - أ ش أ:

شهدت منطقة ريف الرقة "شمالي سوريا" ، اليوم السبت، إخراج جثث 115 عسكريا ومدنيا، من مقبرة في ريف الرقة، أعدمهم تنظيم داعش الإرهابي خلال سيطرته على المنطقة.

وقال قائد عسكري ميداني - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن الجثث أُخرجت من المقبرة الجماعية الواقعة قرب بلدة الواوي التابعة لناحية دبسي عفنان في محافظة الرقة.

وأضاف المصدر، إنه تم نقل الجثث إلى المستشفى العسكري في حلب لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أنه تم تحديد أسماء أصحاب بعض الجثث، ويجري العمل لتحديد هوية البقية.

هذا المحتوى من

Asha
الرقة سوريا المقبرة الجماعية

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