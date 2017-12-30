حصول أحد العسكريين الأتراك الهاربين إلى اليونان على حق اللجوء

أثينا - (د ب أ)

حصل أحد العسكريين الأتراك الثمانية الذين هربوا بمروحية إلى اليونان إثر انقلاب 2016 اليوم السبت على حق اللجوء إلى اليونان.

وقالت قناة "سكاي" التلفزيونية اليونانية اليوم السبت إن الرجل كان قد أطلق سراحه منذ فترة.

وكان قضاة محكمة الدرجة الثانية في اليونان راوا انه من غير المضمون أن يلقى هذا الشخص محاكمة عادلة في تركيا تتوافق إجراءاتها مع مبادئ حقوق الإنسان، كما أنه لا شيء يشير إلى مشاركته في الانقلاب الذي وقع في بلاده.

أدانت الحكومة التركية هذا القرار بأشد العبارات.

وقالت وزارة الخارجية في أنقرة مساء اليوم السبت إن القرار يبين مرة أخرى أن اليونان "دولة تحمي الانقلابيين وتستقبلهم بالأحضان".

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت بدافع سياسي وسيكون لها آثار وخيمة على العلاقات الثنائية بين البلدين وإمكانيات التعاون الإقليمي.

وما تزال إجراءات اللجوء للعسكريين الأتراك السبعة الآخرين الذين فروا إبان الانقلاب الفاشل سارية.

تسببت هذه المشكلة في حدوث توتر بين أنقرة وأثينا منذ فترة: حيث طالبت تركيا مرارا بتسليم العسكريين الأتراك الفارين إليها، بينما رفضت المحكمة العليا في اليونان طلبات تسليمهم في مايو من العام الجاري على خلفية أوضاع حقوق الإنسان في تركيا المجاورة.