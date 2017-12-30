الإندبندنت: انتقادات ترامب للحكومة الإيرانية تضر بمظاهرات طهران

كتب – محمد الصباغ:

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكومة الإيرانية ستأتي بنتيجة عكسية، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية تدرك أن الغضب الشعبي بشأن ارتفاع الأسعار مبرر، لكنهم يؤكدون أن المعارضين يسعون لعرقة "مسيرة الإصلاح".

وهاجم ترامب، أمس الجمعة، طهران عبر حسابه بموقع تويتر واتهمها بتمويل الإرهاب في الخارج بدلًا من دعم الاقتصاد، وأنهى كلماته بعبارة "العالم يراقب".

وبدأ الرئيس الأمريكي خطواته الهجومية ضد إيران في بداية هذا العام حينما هدد بالانسحاب من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، واتهم الرئيس حسن روحاني بأنه غير أهل للثقة وأشار إلى أن الاتفاق يهدد الأمن القومي الأمريكي. كما رفضت واشنطن رفع عقوبات عن إيران كان من المفترض انتهائها مع توقيع الاتفاق النووي.

وانطلقت المظاهرات في مدن إيرانية على رأسها مشهد وقم، احتجاجا على ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية المتواضعة. فوصل معدل البطالة إلى 12.4%، بارتفاع 1.4% عن العام الماضي. كما شهدت إيران ارتفاعا متواصلا في أسعار الغذاء.

وذهبت بعض المسيرات إلى ما هو أبعد من الاحتجاج على الأزمة الاقتصادية، لتهتف ضد الفساد وسلطة القيادات الدينية والسياسة الخارجية، وخصوصًا التورط في سوريا والعراق.

واعترف إسحق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، بأن الغضب الشعبي مبرر بسبب ارتفاع الأسعار. لكنه أضاف أن المعارضين يحاولون إعاقة مسيرة الحكومة نحو الإصلاح. وقال في بيان: "من يقفون وراء ما يحدث يعتقدون انهم قادرون على الإضرار بالحكومة. لكن عندما تبدأ المظاهرات في الشوارع، من أشعلوها لن يكونوا قادرين على السيطرة عليها".

وأشارت صحيفة الإندبندنت في تقريرها إلى أن هناك من يرى ان الحكومة الإيرانية ودت من يمد لها العون، وسط المشاكل القائمة مع حكومة ترامب.

وقال تريتا بارسي، رئيس المجلس الوطني الإيراني الأمريكي، عن أسرع طريقة لإزالة الشرعية عن هذه المظاهرات المشروعة للشعب الإيراني تكون بإقحام ترامب لنفسه فيها".