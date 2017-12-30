رقم قياسي في إصدار جوازات السفر لمواطنين في بريطانيا وأيرلندا الشمالية

لندن - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفينى إن عدد جوازات السفر الآيرلندية التي تم إصدارها هذا العام، سجل رقما قياسيا جديدا بلغ 779 الفا، بسبب زيادة الطلبات المقدمة من المواطنين الآيرلنديين في بريطانيا وآيرلندا الشمالية.

وأضاف: "هذا هو أعلى عدد من جوازات السفر الآيرلندية التي تم إصدارها على مستوى كل الأعوام".

وتابع: "يمثل ذلك زيادة تتجاوز نسبة 6 % مقارنة بعام 2016، وهو بحد ذاته عام قياسي، وبزيادة قدرها أكثر من 15% منذ عام 2015".

وقال "إن عدد المتقدمين من ايرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى واصل الارتفاع"، مضيفا أن 20% من طلبات جوازات السفر هذا العام كانت من مواطنين آيرلنديين يعيشون في آيرلندا الشمالية أو بريطانيا.

وارتفع عدد طلبات جوازات السفر الآيرلندية في بريطانيا وآيرلندا الشمالية باطراد منذ استفتاء العام الماضي على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وستترك آيرلندا الشمالية الاتحاد الأوروبي مع بقية المملكة المتحدة في مارس 2019، وفقا لخطة الحكومة البريطانية، في حين أن آيرلندا ستبقى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.