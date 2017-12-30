ترامب: العالم يدرك أن شعب إيران الطيب يريد التغيير

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تضامنه مع الشعب الإيراني بعد أن شهدت إيران اندلاع احتجاجات في مناطق مختلفة.

وقال ترامب، في تدوينة على حسابه بموقع تويتر: "العالم بأسره يدرك بأن شعب إيران الطيب يريد التغيير"، مضيفًا: "بخلاف القوة العسكرية الواسعة للولايات المتحدة، قادة إيران يخشون من الشعب".

وفي تغريدة ثانية، قال ترامب إن "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد وسيأتي اليوم عندما يواجه الشعب الإيراني خياراته".

شارك مئات الإيرانيين لليوم الثالث على التوالي في احتجاجات مناهضة للحكومة تحديا لتحذيرات صادرة عن السلطات طالبتهم فيها بالامتناع عن المشاركة في المظاهرات.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي محتجين في بعض المناطق من البلاد، بما في ذلك المنطقة المحيطة بجامعة طهران.

وتعالت هتافات بعض المحتجين التي استهدفت مرشد الثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي.