مقتل 45 حوثيا في اشتباكات مع قوات الشرعية اليمنية

صنعاء (أ ش أ)

أعلنت مصادر يمنية مقتل نحو 45 عنصرا من ميليشيات الحوثي في اشتباكات مع قوات الشرعية اليمنية وغارات للتحالف العربي .

وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت - أن نحو 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي قتلوا في اشتباكات مع قوات الشرعية بمحافظة البيضاء جنوبي اليمن ، فيما قتل 25 عنصرا من هذه الميليشيات خلال غارات للتحالف العربي في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن خمسة من المتمردين بينهم القيادي الميداني الملقب بـ"أبو هاشم" أصيبوا في المواجهات التي تمكنت القوات الشرعية فيها من السيطرة على مناطق عقبة مالح وحذية وحجلان بمديرية ناطع بالبيضاء .

وأشارت المصادر إلى أن قوات الشرعية أسرت خلال هذه المواجهات 11 متمردا بينهم القيادي الميداني الملقب بـ" أبو مرتضى".