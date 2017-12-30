شبكة أمريكية: هجوم حلون يعكس صعوبات مكافحة الإرهاب في مصر

كتبت- رنا أسامة:

قالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، السبت، إن الهجوم الذي استهدف كنيسة في حلوان يُبرز حجم الصعوبات التي تواجه أجهزة الأمن في مصر لقمع حركات الإرهاب المتزايدة على نحو متطوّر ووحشي.

ووقع هجوم إرهابي على كنيسة "مارمينا" في حلوان، جنوب القاهرة، الجمعة، ما أسفر عن استشهاد 9 بينهم رجل شرطة وإصابة 5 آخرين، فصلًا عن مقتل أحد المنفذين، وفقًا لوزارة الصحة.

وتبنّى تنظيم داعش الإرهابي، رسميًا، الهجوم على الكنيسة.

وأشارت الشبكة الأمريكية، في معرض تعليقها على الهجوم، إلى أنه جاء بعد أكثر من شهر بقليل على حادث استهداف مُصلين داخل مسجد الروضة في قرية بئر العبد، شمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد نحو 305 أشخاص، فيما اعتُبِر أعنف هجوم إرهابي يستهدف مدنيين في تاريخ مصر الحديث.

وكان هجوم مسجد الروضة، وقع في نوفمبر الماضي، مع بداية خطبة صلاة الجمعة، حيث فوجىء المصلون بقيام عناصر تكفيرية يتراوح عددهم ما بين 25 إلى 30 عنصرًا، يرفعون علم تنظيم داعش الإرهابي، حاملين الأسلحة الآلية، وأخذوا في إطلاق الأعيرة النارية على المصلين، حسبما أعلن بيان صادر عن النيابة العامة.

ولم تتبنَّ أي جماعة إرهابية مسؤوليتها عن ذلك الهجوم إلى الآن.