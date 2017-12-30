الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة "تجسس" للتحالف شمال غرب العاصمة اليمنية

صنعاء (د ب أ)

أعلنت جماعة انصار الله الحوثية في اليمن اليوم السبت إسقاط طائرة "تجسس" تابعة لقوات التحالف العربي بمحافظة حجة، 123 كم شمال غرب صنعاء.

ونقل موقع قناة (المسيرة نت) التابعة للحوثيين، عن مصدر عسكري موال لهم قوله إن "الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس تابعة للعدوان (قوات التحالف) في مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة".

وأوضح المصدر أن "الدفاعات الجوية اليمنية، سبق وأن أسقطت العشرات من طائرات التجسس المعادية ، من ضمنها إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز إم كيو ريبر، الأكثر تطورا في العالم في منطقة جدر شمال العاصمة صنعاء مطلع أكتوبر الماضي".

ولم تصدر قوات التحالف العربي أي تعليق حول ذلك.

وتشهد المناطق الواقعة على الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية، معارك عنيفة منذ نحو ثلاثة أعوام، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة، معظمهم من مسلحي الحوثيين.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ضد مسلحي الحوثي في اليمن، استجابة لطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي، لاستعادة الشرعية في بلاده.