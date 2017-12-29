داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم سان بطرسبرج الإرهابي

موسكو - ( د ب أ ):

أعلن تنظيم "داعش" المتطرف مساء اليوم الجمعة مسؤوليته عن "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف مركزا تجاريا في سان بطرسبرج أمس الاول الأربعاء.

وقالت وكالة أعماق الذراع الإعلامي للتنظيم الإرهابي إن "مفرزة أمنية من جنود الخلافة نجحت في زرع عبوة ناسفة في أحد مراكز التسوق في مدينة سان بطرسبرج في شمال غربى روسيا الصليبية يوم أول أمس".

ويوم الخميس، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفجير مركز التسوق بأنه "هجوم إرهابي".

وأصيب 18 شخصا بإصابات بالغة في التفجير بمركز تسوق بيركريوستوك في ثاني أكبر مدينة في روسيا. ويعتقد أن الانفجار ناتج عن تفجير عبوة كانت تحتوى على شظايا وقوة تدميرية لنحو 200 جرام من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.

ويبدو أن العبوة الناسفة زرعت في احدى خزائن الحقائب عند مدخل مركز التسوق.