أهم التصريحات في 24 ساعة: السودان الضعيف مهم لمصر القوية

إعداد – محمد الصباغ:

يرى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن في مصر ينظرون إلى العلاقات مع بلده وكأن السودان الضعيف مهم لمصر القوية، ويعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وسائل الإعلام التي طالما انتقدها سوف ترغب في إعادة انتخابه لفترة ثانية، ويبدو أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس يعتقد أن مشكلة مقلت المدنيين في اليمن يمكن تلافيه بتدريب أمريكا للطيارين السعوديين.