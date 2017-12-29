الأمم المتحدة تندد بالهجوم الإرهابي على كنيسة حلوان

القاهرة - (وكالات)

أدانت منظمة الأمم المتحدة، الجمعة، العمل الإرهابي الذي استهدف على كنيسة "مارمينا" بحلوان، والذي أسفر عن استشهاد 9 إضافة إلى مقتل الإرهابي، وإصابة 5 آخرين، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان له: "يدين الأمين العام هجوم اليوم خارج كنيسة مارمينا في منطقة حلوان، جنوب القاهرة، ويتقدم الأمين العام بخالص التعازي لأسر الضحايا ولحكومة مصر وشعبها، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

ودعا الأمين العام إلى تقديم المسؤولين عن هجوم اليوم المروع إلى العدالة بأقصى سرعة.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المتطرف، مساء اليوم الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة قبطية في حي حلوان بجنوبى القاهرة.