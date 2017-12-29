إدانة دولية واسعة لحادث الهجوم على كنيسة حلوان

القاهرة - (د ب أ):

أدانت دول ومنظمات وفي وقت سابق اليوم الهجوم على استهدف كنيسة مارمينا في حلوان جنوب القاهرة، وأسفر عن ما أسفر مقتل أمين شرطة و6 مواطنين وإصابة 4 آخرين، بالإضافة إلى مقتل شخصين في هجوم على متجر.

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الهجوم.

وقال محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط أكد "دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع مصر في مواجهة الجرائم الارهابية المتكررة التي ترمي الى زعزعة أمنها واستقرارها وبث الفرقة بين أبنائها.

واستنكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة "حماس" الإسلامية الهجوم المسلح على كنيسة في مصر اليوم الجمعة الذي أدى إلى مقتل تسعة مصريين بينهم شرطي.

ووصف عباس في بيان الهجوم بأنه "إرهابي" مؤكدا وقوف شعبنا إلى جانب مصر وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي "في حربهم ضد الإرهاب وضد من يحاول خلق الفتنة والمس بالنسيج الاجتماعي".

كما استنكرت حماس الهجوم وثمنت "المواقف المسؤولة لأشقائنا في مصر وللطائفة المسيحية فيها تجاه قضية فلسطين ورفضهم لإعلان ترامب بخصوص القدس"، متمنية لمصر وشعبها الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

وأعرب محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المُسلحة عن "تضامن بلاده الكامل مع مصر ووقوفها إلى جانبها في التصدي لظاهرة الإرهاب".

وأجرى بن زايد اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم لتقديم خالص تعازي ومواساة دولة الإمارات العربية المتحدة، فى ضحايا الهجوم الإرهابى الذى استهدف كنيسة مارمينا فى حلوان.

واستنكرت الأردن الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم كنيسة مارمينا، وأدان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني الأعمال الاجرامية التي تنفذها العصابات الإرهابية التي تستهدف الموطنين الأبرياء, واصفاً استهداف الكنيسة بأنه عمل اجرامي.

وأدانت سلطنة عُمان الهجوم الإرهابي، ومؤكدةً تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها.

وشددت وزارة الخارجية مملكة البحرين على وقوف البحرين مع مصر في معركتها ضد الإرهاب وجهودها الرامية لاجتثاث جذور الإرهاب ومموليه وكل من يقف خلفه ويدعمه.

وأدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية بشدة الهجوم الإرهابي على كنيسة بحلوان جنوب القاهرة.

وجدد المصدر وقوف المملكة مع مصر ضد هذه الأعمال الإرهابية الآثمة.

وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له كنيسة مارمينا في مدينة حلوان جنوب القاهرة .

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تضامن المنظمة ووقوفها إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندتها لجميع ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية حماية لأمن الوطن وحفاظاً على سلامة مواطنيها.

وأدانت رابطة العالم الإسلامي، التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة في حلوان، وشددت على موقفها من هذه الأعمال الإرهابية التي يجرمها الإسلام ويضعها في تصنيف أبشع الجرائم في سياق محاولاتها اليائسة والمنهزمة.

وأدان رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم كنيسة مارمينا بحلوان.

وثمن السلمي، "تصدي قوات الأمن المصرية لهذا الهجوم الجبان"، داعياً إلى "ضرورة التكاتف العربي والدولي لمواجهة الإرهاب على جميع الأصعدة للحد من هذه الجرائم الآثمة بحق الآمنين".

وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في حلوان.