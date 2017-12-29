رسميًا.. إسرائيل تبلغ اليونسكو بانسحابها من المنظمة الدولية

كتب - هشام عبد الخالق:

قالت مديرة مكتب اليونسكو التابع للأمم المتحدة أودري أزولاي، اليوم الجمعة، إنها استلمت خطاب إسرائيل الرسمي الذي يعلن انسحابها من المنظمة.

وكانت إسرائيل أعلنت نيتها الانسحاب من المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، بسبب ما أسمته بـ "الهجمات الممنهجة على الدولة اليهودية".

وأعلنت أزولاي، في بيان نقلته وكالة أسوشيتد برس، أنها تشعر بالأسف بسبب قرار الانسحاب، الذي من المقرر أن يتم تفعيله في 31 ديسمبر 2018.

وتابعت، تستطيع الدول تجاوز خلافاتها "داخل اليونسكو، وليس خارجه".

وجاء قرار إسرائيل في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة بسبب مزاعم تحيز المنظمة ضد إسرائيل.