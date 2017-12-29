ساسة ألمان يطالبون بسحب حقوق هبوط شركات الطيران التي ترفض نقل إسرائيليين على متنها

برلين - (د ب أ):

طالب ساسة ألمان بسحب حقوق هبوط شركات الطيران التي ترفض نقل إسرائيليين على متنها.

وقالت نائبة رئيس مجموعة البرلمانيين الألمانية-الإسرائيلية، كريستين جريسه، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "أرى أنه أمر غير محتمل أن يتم رفض سفر ركاب يهود على متن خطوط طيران معينة بسبب جنسيتهم الإسرائيلية".

ومن جانبها، طالبت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، جيتا كونمان بسد الفجوة القانونية المتعلقة بهذا الشأن، وقالت: "من يريد القيام بأعمال تجارية في ألمانيا يتعين عليه مراعاة قواعدنا، ومن لا يريد مراعاة ذلك، لا ينبغي له الهبوط أو الإقلاع هنا".

يذكر أن محكمة ابتدائية في مدينة فرانكفورت الألمانية رفضت من قبل دعوى مقدمة من إسرائيلي ضد إلغاء حجزه على متن الخطوط الجوية الكويتية من فرانكفورت إلى بانكوك بسبب جنسيته.

وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن الخطوط الجوية الكويتية التزمت بقوانين الكويت التي تنص على حظر نقل إسرائيليين.

وقالت كونمان: "هذا القانون المتعلق بمقاطعة إسرائيل محض معاداة للصهيونية والسامية، وليس له مكان في ألمانيا".

كما رأى حزب "اليسار" الألماني أن هناك حاجة إلى التصرف حيال هذا الأمر، حيث قال المدير التنفيذي للشؤون البرلمانية للحزب، يان كروته: "يتعين على المشرع التصرف على نحو سريع حتى لا تتكرر هذه الواقعة"، مضيفا أن التهديد بسحب حقوق الإقلاع والهبوط من الممكن أن يكون "وسيلة مناسبة".

وكان الإسرائيلي حجز رحلة طيران من فرانكفورت إلى بانكوك يتخللها توقف في الكويت. وعندما علمت الخطوط الجوية الكويتية بجنسية الرجل ألغت حجزه مستندة في ذلك إلى قانون كويتي صادر عام 1964، والذي يحظر إجراء تعاملات مع إسرائيليين.

وتقدم الإسرائيلي بدعوى قضائية في ألمانيا ضد هذا الإجراء، واستأنف على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في فرانكفورت.