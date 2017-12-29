مقتل 51 حوثيًا في غارات للتحالف على الساحل الغربي لليمن

عدن - أ ش أ

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الجمعة، بمقتل 51 عنصرا من ميليشيات الحوثي وإصابة العشرات بجروح، جراء غارات التحالف العربي على الساحل الغربي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المصادر - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - "إن من بين القتلى القيادي الميداني الحوثي خالد المهدلي، الذي قتل مع العديد من مرافقيه شمال مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة غربي اليمن، فيما جرى أسر 9 حوثيين، وجرى تدمير أكثر من 8 مركبات عسكرية.

وأشارت إلى أن قوات الجيش الوطني مدعومة بمقاتلات التحالف العربي أحبطت هجوما كبيرا للميليشيات باستخدام الدراجات النارية على مواقعها غربي محافظة تعز وجنوبي محافظة الحديدة.

وأوضحت أن الميليشيات شنت هجوما شرقي الخوخة بالتزامن مع هجوم آخر شمال موزع غربي تعز، انطلاقا من مواقعهم في مديرية حيس المجاورة، مشيرة إلى أن من بين الذين رجت بهم الميليشيات للقتال عشرات الأطفال.